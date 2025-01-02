Gülben Ergen'den yeni yıla yeni proje: Ekranlara geri dönüyor
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gülben Ergen, ''Piyasa'' dizisiyle setlere geri dönüyor.
Gülben Ergen, yeni yılda yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı yeniden setlere dönme kararı aldı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülben Ergen Pastel Film’in “Piyasa” dizisiyle anlaştı.
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Kanal D’de ekrana gelecek olan Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün yapımcılığını üstlendiği iddialı dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor.
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Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Alp Navruz ile İlayda Alişan’ı buluşturmuştu. Gülben Ergen “Piyasa” dizisinde ana kadrosunda yer alan gazetecilik yapan Ahssına çıkacak.
Ocak’ta Bursa sahneleriyle sete çıkacak olan dizinin şubat ayının 2. haftası yayında olması planlanıyor.
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