Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen itiraf

Babasından istediği sevgiyi göremediğini söyleyen şarkıcı, "Annem çok sevgi doluydu ama babam daha sert ve daha içkisi, kumarı, gece hayatı olan biriydi. Babam çok hareketli bir adam olduğu için de benimle fotoğrafı yoktu. Evladını severdi bunu bilirdim ama göstermezdi. Özendiğim baba ve kızlar gibi değildik. Annem ve abim sevgisini hep gösterirdi. Abimin sevgisiyle ilgili konuşabilirim ama babamla yok. Bu babamı sevmemi ya da saymama engel değildi. Başarımda ona kendi ispat etme durumum vardı. Onun gibi başarılı olmak isterdim" şeklinde konuştu.