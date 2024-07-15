Gülben Ergen'i gören 20 yaşında sandı: Genç kızlara taş çıkartan pozlar

Bu yıl 51'inci yaşını kutlayan güzel şarkıcı rasta yaptırdığı saçlarıyla yenilediği imajından çok fiziğiyle gündem oldu. Habertürk'ten Eren Gürel'in görüntülediği Gülben Ergen, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.