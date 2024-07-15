Gülben Ergen'i gören 20 yaşında sandı: Genç kızlara taş çıkartan pozlar
Magazin muhabirleri tarafından Bodrum'da renkli bikinisiyle denize girerken görüntülenen Gülben Ergen'i görenler "51 yaşındaki Gülben gerçek hayatta da photoshop yapmış" dedi.
Kaynak: Eren Gürel / Habertürk
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen yarım asırlık yaşına inat 20 yaşındaki gençleri bile kıskandıracak fiziğiyle sahillere indi.
1 / 3
Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülenen Gülben Ergen renkli bikinisi, selülitsiz formu ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle "yok artık" dedirtti.
2 / 3
Bu yıl 51'inci yaşını kutlayan güzel şarkıcı rasta yaptırdığı saçlarıyla yenilediği imajından çok fiziğiyle gündem oldu. Habertürk'ten Eren Gürel'in görüntülediği Gülben Ergen, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
3 / 3