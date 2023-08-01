Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı
Kusursuz fiziğiyle sosyal medyada sık sık adından söz ettiren Türk oyuncu Gülcan Arslan, üstsüz havuza girdi.
"Bir Çocuk Sevdim" dizisinde Mine karakterine hayat veren Gülcan Arslan, Ölene Kadar, Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerde yer almıştı. Son olarak ise TRT'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı.
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Cesur pozlarıyla bilinen Gülcan Arslan bu kez beğeni rekoru kırdı.
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Ünlü oyuncu üstsüz havuza girdi.
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Göğüslerini ise elleriyle kapattı.
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