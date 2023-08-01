Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı

"Bir Çocuk Sevdim" dizisinde Mine karakterine hayat veren Gülcan Arslan, Ölene Kadar, Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerde yer almıştı. Son olarak ise TRT'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı.