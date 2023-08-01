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Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı

Kusursuz fiziğiyle sosyal medyada sık sık adından söz ettiren Türk oyuncu Gülcan Arslan, üstsüz havuza girdi.

Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı - Resim: 1

"Bir Çocuk Sevdim" dizisinde Mine karakterine hayat veren Gülcan Arslan, Ölene Kadar, Günahkar, Zengin ve Yoksul gibi projelerde yer almıştı. Son olarak ise TRT'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde oynamıştı.

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Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı - Resim: 2

Cesur pozlarıyla bilinen Gülcan Arslan bu kez beğeni rekoru kırdı.

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Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı - Resim: 3

Ünlü oyuncu üstsüz havuza girdi.

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Gülcan Arslan havuza üstsüz girdiği pozlarını paylaştı - Resim: 4

Göğüslerini ise elleriyle kapattı.

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