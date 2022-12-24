Güldür Güldür oyuncusu Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dikkat çekti
Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncularından Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle hayran bıraktı.
Show TV'de ekranlara gelen, sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Güldür Güldür Show, her hafta ekrana gelmeye devam ederken, Feridun karakterine hayat veren Giray Altınok merak edildi.
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Giray Altınok 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile dünyaevine girdi.
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Evlendikten sonra eşi ile birlikte tiyatro kuran oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu davranışı ile de hayranlarının beğenilerini topluyor.
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İstanbul'a geldikten sonra oyunculuk alanında eğitim alan Giray Altınok, kamera karşısına ilk olarak "Kaybedenler Kulübü" filmi ile geçti.
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