Güldür Güldür Show'a sürpriz transfer
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show ekibi genişliyor. Ekranların sevilen oyuncusu da ekibe katıldı.
Ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.
Ekranların sevilen ve başarılı ismi Ömür Arpacı, Tufan karakteri ile dahil oldu.
Ömür Arpacı ilk performansıyla büyük beğeni topladı.
Ömür Arpacı Kimdir ?
Ömür Arpacı, 25 Ocak 1982 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon'da liseler arası bir tiyatro yarışmasına katıldı fakat kadronun dolu olmasından dolayı kadroya alınmadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Ömür Arpacı, kariyerine Çiçek Taksi dizisinde Tenten Cem rolü ile başladı. Daha sonra, Kurtlar Vadisi, Kadın İsterse ve Avrupa Yakası gibi dizilerde oynadığı Karadenizli karakterler ile ön plana çıktı.
2014 Bir Yusuf Masalı
2011-2013 Yalan Dünya - Reis
2011 Mor Menekşeler - Sarı Fikret
2010-2011 Papatyam - Cemal
2009 Çıngıraklı Top - Halis
2009 Zoraki Başkan - İbo
2009 Yankee Go Home - Avni
2009 Sıkı Dostlar - Korel
2009 Ey Aşk Nerdesin? - Polis
2009 Aşk Geliyorum Demez - Çaycı
2008-2009 Avrupa Yakası - Dursun Sarı
2008 Sınıf - Burak
2008 Servet Avcısı - Tekin
2006 Fırtına - Ziya
2005 Düşler ve Gerçekler - Süleyman
2005 Beşinci Boyut - Nedim
2004 Çocuğun Var Derdin Var
2004 Mavi Rüya - Hacker
2004 Kadın İsterse - Laz Çaycı Ramazan
2004 Hırsız Var - Sefer
2003-2004 Kurtlar Vadisi - Laz Çaycı Hasan
2003 Kasabanın İncisi - Rıfkı
2003 Büyümüşte Küçülmüş
2002 Canım Kocacığım