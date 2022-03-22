Güldür Güldür Show'a sürpriz transfer

Ömür Arpacı Kimdir ?

Ömür Arpacı, 25 Ocak 1982 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon'da liseler arası bir tiyatro yarışmasına katıldı fakat kadronun dolu olmasından dolayı kadroya alınmadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Ömür Arpacı, kariyerine Çiçek Taksi dizisinde Tenten Cem rolü ile başladı. Daha sonra, Kurtlar Vadisi, Kadın İsterse ve Avrupa Yakası gibi dizilerde oynadığı Karadenizli karakterler ile ön plana çıktı.

2014 Bir Yusuf Masalı

2011-2013 Yalan Dünya - Reis

2011 Mor Menekşeler - Sarı Fikret

2010-2011 Papatyam - Cemal

2009 Çıngıraklı Top - Halis

2009 Zoraki Başkan - İbo

2009 Yankee Go Home - Avni

2009 Sıkı Dostlar - Korel

2009 Ey Aşk Nerdesin? - Polis

2009 Aşk Geliyorum Demez - Çaycı

2008-2009 Avrupa Yakası - Dursun Sarı

2008 Sınıf - Burak

2008 Servet Avcısı - Tekin

2006 Fırtına - Ziya

2005 Düşler ve Gerçekler - Süleyman

2005 Beşinci Boyut - Nedim

2004 Çocuğun Var Derdin Var

2004 Mavi Rüya - Hacker

2004 Kadın İsterse - Laz Çaycı Ramazan

2004 Hırsız Var - Sefer

2003-2004 Kurtlar Vadisi - Laz Çaycı Hasan

2003 Kasabanın İncisi - Rıfkı

2003 Büyümüşte Küçülmüş

2002 Canım Kocacığım