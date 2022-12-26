Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin yılsonuna yetişeceğini söylemişti. Ancak Meclis 27 Aralık'ta tatile girecek. EYT düzenlemesi 27 Aralık'a kadar yetişmezse 2023 yılına kalacak.