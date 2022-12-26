Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyayı salladı.
Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği (EYT) düzenlemesi, Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür skecine konu oldu.
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Sosyal medyanın gündemine oturan EYT skeci izleyiciden de bolca alkış aldı.
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Skeçteki "Çıksın artık EYT gülsün bahtım, 25'inde yatsın benim de maaşım" sözleri dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin yılsonuna yetişeceğini söylemişti. Ancak Meclis 27 Aralık'ta tatile girecek. EYT düzenlemesi 27 Aralık'a kadar yetişmezse 2023 yılına kalacak.
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