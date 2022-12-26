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Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyayı salladı.

Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu - Resim: 1

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği (EYT) düzenlemesi, Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür skecine konu oldu.

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Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu - Resim: 2

Sosyal medyanın gündemine oturan EYT skeci izleyiciden de bolca alkış aldı. 

 

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Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu - Resim: 3

Skeçteki "Çıksın artık EYT gülsün bahtım, 25'inde yatsın benim de maaşım" sözleri dikkat çekti. 

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Güldür Güldür'ün EYT skeci gündeme oturdu - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin EYT düzenlemesinin yılsonuna yetişeceğini söylemişti. Ancak Meclis 27 Aralık'ta tatile girecek. EYT düzenlemesi 27 Aralık'a kadar yetişmezse 2023 yılına kalacak. 

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