Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'dan aşk pozu! Sevgilisini ilk kez paylaştı

Güldür Güldür'ün oyuncuları özel hayatlarıyla merak konusu oluyor. Onur Buldu'dan Meltem Yılmazkaya'ya oyuncular ne paylaşsa öne çıkıyor. Son olarak Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, yeni aşkı Kadir Doğan ile ilk kez fotoğraf paylaştı.