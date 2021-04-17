Güldür Güldür'ün Naime'sinin inanılmaz değişimi!
Güldür Güldür'ün Naime'si olarak hayatımıza girdi Ecem Erkek'in sosyal medya poylaşımları hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Show TV'de ekranlara gelen 'Güldür Güldür Show'da Naime karakterine hayat veren Ecem Erken, taklit yeteneği ve esprileriyle programa damga vuruyor.
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Programda canlandırdığının aksine farklı bir karaktere sahip olan başarılı oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
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Gözlüklü, kısa saçlı ve özensiz giyinen Naime karakteri ile ünlenen Ecem Erkek'in, son paylaşımı ise görenlerin ağzını açık bıraktı.
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Uzun bir süredir spor yapan başarılı oyuncu fit görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu. Son dönemdeki pozlarıyla çok konuşulan Ecem Erkek'in fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
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