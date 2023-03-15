Güldür Güldür'ün yıldızı Meltem Yılmazkaya dünyaevine girdi

"KOLAY OLMAYAN BİR ZAMANA DENK GELDİK"

Gösterişten uzak sade gelinliğiyle dikkat çeken Meltem Kaya şu notu düştü; "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın , büyük büyük sürprizlerine. Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik. Kolay değildi iki ayrı insanın ortak "evet"i , ona da cesaret ettik. Bir süre önce. Kolay olmayan bir zamana denk geldik , ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye . Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken , biz vardık murada ,dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun , duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç , örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm , saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm , evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum."