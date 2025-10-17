Güllü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı, çocukları harekete geçti
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp'tan gelen raporla birlikte Güllü'nün kesin ölüm nedeni ortaya çıkarken, Güllü'nün çocukları bir süre önce ''kesin cinayet'' ifadelerini kullanan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp ''kati'' raporu çıktı. Kanında yüksek oranda alkol tespit edilen Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi.
Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Otopsinin ardından Güllü, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda, ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi. Pencereden düşmeden önceki son anları, evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken, şarkıcının adli tıp ‘kati’ raporu da çıktı.