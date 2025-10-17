Güllü'nün ölüm nedeni ortaya çıktı, çocukları harekete geçti

Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp ''kati'' raporu çıktı. Kanında yüksek oranda alkol tespit edilen Güllü'nün, zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği belirtildi.