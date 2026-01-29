Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!

Annesinin 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı adlı kişi için K.E., "Tuğyan annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi. Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum diyen K.E., Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi.