Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı!
Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan kızının gözaltına alınan eski sevgilisi K.E.'nin ifadesi ortaya çıktı...
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan'ın sevgilisi K.E. cinayeti azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı. Sabah gazetesinden Kerim Cengil, K.E.'nun ifadesine ulaştı. 2021 yılında Türkiye'ye geldiğini önce İstanbul'a yerleştiğini ve kuyumculuk işi yaparken dolandırıldığını anlatan K.E., 2023'te Yalova'ya taşındığını, Tuğyan ile de 2024 yılı Nisan ayında whatsapp üzerinden tanıştığını söyledi.
Kendisinin uyuşturucu ve uyarıcı madde içmediğini, Tuğyan ve Sultan'ı da uyuşturucu ve uyarıcı madde içerken görmediğini anlatan K.E., "Tuğyan annesinin yanına gittiğinde sürekli kavga ederdi. Tuttuğumuz eve geri gelirdi. Tuğyan'ın annesiyle kavgalarının sebebi hep para konusuydu. Güllü kızı Tuğyan'dan çocuğu için ayda 4 çeyrek istiyordu" dedi.
Tuğyan'ın bir süre arkadaşlarında kaldığını annesinin kendisini eve almadığı gerekçesiyle çok kızgın olduğunu anlatan K.E., "Hatta bana annesinin altınlarını çalacağını söylüyordu. Tuğyan ilişkimiz boyunca annesiyle sürekli kavga halindeydi. 17 Mayıs'ta ben Tuğyan'dan kaçıp İstanbul'a gittiğimde peşimden geldi. Sonra kendisiyle mesajlaştık. Kendisine annesine gitmesini söyledim. O da annem gebersin diye mesaj attı." dedi.
Annesinin 28 yıllık arkadaşı olduğunu söylediği Çağrı adlı kişi için K.E., "Tuğyan annesini darp ettireceğini, kemiklerini kırdıracağını ve annesinden alacağı intikam olduğunu söylüyordu" dedi. Ayrıldıktan sonra sokakta kalmasına üzüldüğüm için yardım ediyordum diyen K.E., Tuğyan'la ilişkimiz boyunca sürekli bir barışık bir küstük. Sürekli bana yalan söylüyordu. 17 Mayıs'ta Tuğyan beni ailem ile tehdit etti. Hatta arabama yasaklı madde koyacağını söyledi.