Gülşah Saraçoğlu'dan ihanet itirafı

Saraçoğlu, biten ilişkisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile evlilik kararı almıştık . Her şey hazırdı, gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat. Ne kadar acı!"