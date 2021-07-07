Gülşah Saraçoğlu'dan ihanet itirafı
Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kararı aldı.
Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kararı aldı.
Saraçoğlu, biten ilişkisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir. Ancak sevgilim olan Gökhan Bey ile evlilik kararı almıştık . Her şey hazırdı, gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat. Ne kadar acı!"
"Son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Gökhan Bey'in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey'in bana 'Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin' demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur ama bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz. Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır."
Sosyal medyada çok konuşulan haberler sonrasında ilişkilerinin bitmesinin nedenine açıklık getiren Saraçoğlu, isim vermeden 'ihanet' iddialarını doğruladı.