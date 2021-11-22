Gülşah Saraçoğlu'ndan kendisini eleştiren takipçisine olay yanıt!

GÜLŞAH'TAN YANIT GECİKMEDİ

"Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettim. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."