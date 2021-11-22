Gülşah Saraçoğlu'ndan kendisini eleştiren takipçisine olay yanıt!
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gülşah Saraçoğlu, 'iyi geceler' notuyla paylaştığı fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.
Bülent Ersoy, Gülben Ergen, Seda Sayan ve Demet Akalın başta olmak üzere birçok ünlü ismin sahne kostümlerini diken Gülşah Saraçoğlu, kendisini fazla estetik yaptırdığını gerekçesiyle eleştiren bir takipçisine yanıt verdi.
"HİÇBİR YERİN ORİJİNAL DEĞİL"
Önceki gün Instagram hesabından "İyi geceler" notuyla fotoğrafını paylaşan Saraçoğlu'na bir takipçisi, "Göz bebeklerin ve kulakları hariç hiçbir yerin orijinal değil" yorumunda bulundu.
Yorumifşa'nın haberine göre; ünlü modacıdan bu yoruma yanıt gecikmedi. 39 yaşındaki Saraçoğlu, kendine has tarzıyla şu ifadeleri kullandı:
GÜLŞAH'TAN YANIT GECİKMEDİ
"Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettim. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa..."