Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum''
Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik şiddet, cinayet, taciz vakaların ardı arkası gelmezken ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel de bir kadın olarak Türkiye'de kendisini güvende hissetmediğini söyledi.
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel de kadın cinayetlerine ilişkin yorumda buludu.
1 / 4
MagazinBurada mikrofonuna konuşan Birsel, "Bunun artık kadın hakları falan geçen bambaşka noktayız şu an. Bir güvenlik sıkıntımız var. Bu bence şu an Türkiye'de çözmemiz gereken en acil problemimiz" dedi.
2 / 4
"Türkiye'de kendizi bir kadın olarak rahat hissediyor musunuz?" sorusuna "Hayır hissetmiyorum" yanıtını veren Birsel sözlerine şöyle devam etti:
3 / 4
"Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü o ülkenin medeniyetinin göstergesidir. Bizim daha da kötüye giden bu vaziyeti bir an önce değiştirmemiz lazım."
4 / 4