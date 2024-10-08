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  4. Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum''

Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum''

Türkiye'de kadına ve çocuklara yönelik şiddet, cinayet, taciz vakaların ardı arkası gelmezken ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel de bir kadın olarak Türkiye'de kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum'' - Resim: 1

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel de kadın cinayetlerine ilişkin yorumda buludu.

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Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum'' - Resim: 2

MagazinBurada mikrofonuna konuşan Birsel, "Bunun artık kadın hakları falan geçen bambaşka noktayız şu an. Bir güvenlik sıkıntımız var. Bu bence şu an Türkiye'de çözmemiz gereken en acil problemimiz" dedi.

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Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum'' - Resim: 3

"Türkiye'de kendizi bir kadın olarak rahat hissediyor musunuz?" sorusuna "Hayır hissetmiyorum" yanıtını veren Birsel sözlerine şöyle devam etti:

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Gülse Birsel: ''Bir kadın olarak Türkiye'de kendimi güvende hissetmiyorum'' - Resim: 4

"Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü o ülkenin medeniyetinin göstergesidir. Bizim daha da kötüye giden bu vaziyeti bir an önce değiştirmemiz lazım."

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