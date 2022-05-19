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Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Konserlerinde giydiği cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündemini sallayan Gülşen, ''Tanıştırayım ateşten elbise'' notuyla bikinili pozunu paylaştı.

Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 1

Sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle gündeme gelen şarkıcı Gülşen, cesur paylaşımlarına devam ediyor. 

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Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 2

Son olarak tasarladığı kıyafetleri sergileyen Gülşen, ''Tanıştırayım ateşten elbise" notuyla bikinili pozunu paylaştı. 

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Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 3

Tasarladığı fileli kıyafetlerin tanıtımıyla ilgili bir etkinlik düzenleyen Gülşen, bu kıyafetlerin sokakta rahatlıkla giyilebileceğini söyledi. 

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Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti - Resim: 4

Ünlü şarkıcı, "Sokakta gördüğümüz bütün o genç arkadaşlarımızın, bana ilham veren o genç ruhun rahatlıkla giyebileceği ateşten elbisemizi şimdi size tanıtıyorum." dedi.

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