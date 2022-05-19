Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti
Konserlerinde giydiği cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündemini sallayan Gülşen, ''Tanıştırayım ateşten elbise'' notuyla bikinili pozunu paylaştı.
Sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle gündeme gelen şarkıcı Gülşen, cesur paylaşımlarına devam ediyor.
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Son olarak tasarladığı kıyafetleri sergileyen Gülşen, ''Tanıştırayım ateşten elbise" notuyla bikinili pozunu paylaştı.
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Tasarladığı fileli kıyafetlerin tanıtımıyla ilgili bir etkinlik düzenleyen Gülşen, bu kıyafetlerin sokakta rahatlıkla giyilebileceğini söyledi.
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Ünlü şarkıcı, "Sokakta gördüğümüz bütün o genç arkadaşlarımızın, bana ilham veren o genç ruhun rahatlıkla giyebileceği ateşten elbisemizi şimdi size tanıtıyorum." dedi.
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