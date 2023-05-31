Gülşen para cezasından kurtulamadı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şarkıcı Gülşen'in konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin ''ayrımcılık'' niteliğinde olduğuna karar verdi. Ünlü şarkıcı, 150 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, 3 imam hatip lisesi mezunu, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözler sarf eden ve hakkında yasal işlem başlatılan Gülşen Çolakoğlu'nun "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Kurul'a başvurdu.
Başvurular kapsamında görüşü sorulan Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi.
Görüşte, Gülşen Çolakoğlu'nun, konserde, ekibinden kendisini seyircilerin arasında omuzlarda taşımalarını istediğini, ekipteki arkadaşlarından birinin "Seni imam taşısın" şeklinde cevap vermesi üzerine de anlık refleksle ekipteki lakabı "imam" olan arkadaşına yönelik "şakalaşma" mahiyetinde sözler kullandığı belirtildi.
Başvurucuların konserdeki bu şakalaşmanın muhatabı olmadığı savunulan görüşte, başvuruların reddine karar verilmesi istendi. Başvuruyu inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Çolakoğlu'na 50'şer bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.