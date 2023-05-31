Gülşen para cezasından kurtulamadı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, 3 imam hatip lisesi mezunu, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözler sarf eden ve hakkında yasal işlem başlatılan Gülşen Çolakoğlu'nun "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Kurul'a başvurdu.