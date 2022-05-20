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Gülşen sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı

Sahne kıyafetleri ve cesur pozlarıyla gündem olan Gülşen, sosyal medya hesabından son konserine ait görüntüleri paylaştı.

Gülşen sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı - Resim: 1

45 yaşındaki başarılı popçu Gülşen, yine sosyal medyayı kırdı geçirdi! 

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Gülşen sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Sahne kıyafetleri ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Gülşen, son Instagram paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Gülşen sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı - Resim: 3

Sahnedeki cesur kıyafetlerinin yanında paylaşımlarıyla da nefes kesen Gülşen, son çıkarttığı şarkıyla da adından epey söz ettirdi.

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Gülşen sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı - Resim: 4

Lolipop şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan güzel popçunun birbirinden cesur sahne pozları ve paylaşımları nefes kesmeye devam ediyor.

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