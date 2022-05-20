Gülşen sahne kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı
Sahne kıyafetleri ve cesur pozlarıyla gündem olan Gülşen, sosyal medya hesabından son konserine ait görüntüleri paylaştı.
45 yaşındaki başarılı popçu Gülşen, yine sosyal medyayı kırdı geçirdi!
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Sahne kıyafetleri ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Gülşen, son Instagram paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
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Sahnedeki cesur kıyafetlerinin yanında paylaşımlarıyla da nefes kesen Gülşen, son çıkarttığı şarkıyla da adından epey söz ettirdi.
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Lolipop şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan güzel popçunun birbirinden cesur sahne pozları ve paylaşımları nefes kesmeye devam ediyor.
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