  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı

Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen yine iddialı kostümüyle gündemde...

Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı - Resim: 1

Başarılı şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen yine çok konuşulacak bir sahne performansına imza attı. 

1 / 58
Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı - Resim: 2

Arkasında kanat detayı bulunan pembe bir tulum tercih eden Gülşen son sahne tarzını paylaştı.

2 / 58
Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı - Resim: 3

Arkasında simli kanat olan, yanları siyah pembe bir tulum tercih eden Gülşen tüm dikkatleri üzerine topladı.

3 / 58
Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı - Resim: 4

Pembe saçları ve pembe tulumuyla dikkat çeken Gülşen’in pozlarına ünlü isimlerden de beğeni ve yorum yağdı.

4 / 58