Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı
Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen yine iddialı kostümüyle gündemde...
Başarılı şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen yine çok konuşulacak bir sahne performansına imza attı.
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Arkasında kanat detayı bulunan pembe bir tulum tercih eden Gülşen son sahne tarzını paylaştı.
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Arkasında simli kanat olan, yanları siyah pembe bir tulum tercih eden Gülşen tüm dikkatleri üzerine topladı.
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Pembe saçları ve pembe tulumuyla dikkat çeken Gülşen’in pozlarına ünlü isimlerden de beğeni ve yorum yağdı.
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