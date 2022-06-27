Gülşen sahnede LGBT bayrağı açtı, ortalık karıştı: Konseri terk ettiler

"HERKESİN CİNSEL KİMLİĞİ KENDİNE AİT"

Yoğun bir konser maratonu bulunan şarkıcı, önceki akşam Antalya'da sahne aldı. Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, konser esnasında LGBT bayrağı açarak "Bunu bu gece gösterelim burada. Renklerimizi göstermekten korkmayalım arkadaşlar. Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez. Hayatımızın sahibi kendimiziz. Ne istiyoruz, ne yapacağız, neyi seviyoruz, ne olmak istiyoruz, hangi renkteyiz? İşte biz oyuz" dedi.