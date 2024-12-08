Gülşen sahnede sınırları alt üst etti; gören çıplak sandı
Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen yine iddialı kostümüyle gündemde... Başarılı şarkıları ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen Gülşen yine çok konuşulacak bir sahne performansına imza attı.
Güzel sesi, her giydiği olay olan sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen son cesur sahne kıyafetiyle ortalığı karıştırdı.
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Bayhan Müzik organizasyonuyla 2024-2025 İstanbul Kış Konserleri kapsamında izleyici karşısına çıkan şarkıcı, yine tercih ettiği sahne kıyafetiyle olay oldu.
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Türk pop müziğinin sevilen yüzlerinden biri olan Gülşen, sahne performansı ve cesur tercihleriyle sık sık konuşuluyor.
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Sahneye ışıltılı, pullu ve üçgen kesimli bir elbise ile çıkan ünlü sanatçının tarzı, sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça tartışma yarattı.
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