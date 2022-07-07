Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...
Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Alaçatı’da bulunan bir mekânda sahne alırken yaptıkları ile yine gündem oldu.
Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan şarkıcı Gülşen, dün akşam da Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.
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Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, danslarıyla adından söz ettirdi.
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Şarkı aralarında seyircilerin arasında gezen sanatçı, bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı.
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Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.
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