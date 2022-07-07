Gülşen sahnede yine rahat durmadı: Önce Edis'le kalça dansı yaptı sonra ise...

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan şarkıcı Gülşen, dün akşam da Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.