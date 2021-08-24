Gülşen sosyal medyayı yıkmaya devam ediyor: Beline kadar yırtmaçlı geceliğiyle...

İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için sosyal medyada takipçilerinden gelen eleştirilere Gülşen "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu" demişti.