Gülşen ten rengi sahne kıyafetiyle ortalığı kasıp kavurdu
Cesur sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen son olarak ten rengi kıyafetiyle dikkat çekti.
İzzet Yıldızhan'ın başlattığı "Sahnede de mayo giymesinler" tartışmasının ardından adı sıkça gündemde olan şarkıcı Gülşen, kimseye aldırış etmiyor.
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Fit vücuduyla geçmişten günümüze tercih ettiği sahne kıyafetleri ile nefes kesen Gülşen, bu sefer de ten rengi kıyafeti ile baş döndürdü.
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Yaşanan tüm tartışmaların ardından Gülşen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim, kimseye ait değilim" demişti.
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Dekolteli kıyafetleri ve sahne gösterisi ile dillerden düşmeyen Gülşen, göğüs kısmı tek parçadan oluşan elbisesi ile çok beğenildi.
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