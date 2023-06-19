Gülşen transparan sahne kıyafetiyle yine çok cesurdu
Her zaman cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu sefer de sahneye kızıl saçlarıyla uyumlu transparan bir kıyafetle çıkıp hem kulaklara hem de gözlere hitap etti...
Sahne kıyafetleriyle sık sık konuşulan Gülşen yine çok cesur bir kıyafetle sevenleriyle buluştu.
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Kırmızı içini gösteren bir elbise tercih eden Gülşen'i beğenen de oldu eleştiren de.
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Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Gülşen konserinden kareleri sosyal medyadan paylaştı.
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