Gülşen'e demediğini bırakmamıştı... Seren Serengil'in cesur elbisesi olay oldu
Sahnelere geri dönen Seren Serengil'in, geçtiğimiz günlerde eleştirdiği Gülşen'in daha önce giydiği elbiseye benzer iddialı bir kostüm tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Uzun süredir sahneye çıkmayan Seren Serengil (50), dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, operasyon geçirmek zorunda kalan Serengil, Batum'un ardından İstanbul'da da konser verdi.
Geçtiğimiz ay transparan iddialı tercihiyle sahneye çıkan Gülşen'i eleştiren Seren Serengil'in derin dekolteli kıyafeti dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca ünlü ismin lila rengi elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından Gülşen'in Bursa konserinde giydiği kostüme benzetildi. Takipçileri tarafından ti'ye alınan Serengil'in gönderisine yorum yağdı.
"ÖNCE ELEŞTİRİP, SONRA AYNISINI GİYMİŞSİN"
Seren Serengil'in paylaşımına eleştiri yağdı. Bazı kullanıcılar, " Gülşen'i eleştiriyordun, elbisesinin aynısı üstünde.", "Gülşen pozları ve Gülşen tarzı..." şeklinde yorumlar yaptı.
"BU KADAR ÇOK FAZLA VE AVAM!" DEMİŞTİ
Ünlü isim, daha önce İzzet Yıldızhan'ın, "Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet!" sözlerine gönderme yaparak, Gülşen'i eleştirmişti. Serengil, "Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sütyen... Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi, bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız!" şeklinde konuşmuştu.