Gülşen'in sahne kıyafetini eleştiren Seren Serengil'den beline kadar yırtmaçlı kostüm!

Seren Serengil geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda sahne aldı. Seren Serengil'in seksilik çıkışı sosyal medyada gündem oldu. Konserinde giydiği kıyafet nedeniyle Gülşen'i "Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli ortamlar için avam" diyerek eleştiren Seren Serengil, dün akşam tercih ettiği dekolteli kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı. Serengil'in kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Aklıma Gülşen geldi" yorumunu yaptı.

İddialı sahne kıyafetleriyle ilgili yorum yapan Serengil, "Açık modası hiç yok aslında. Dünya markalarında kapalı seksilik ön planda" dedi.