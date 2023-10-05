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  4. Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu: İç çamaşırı mı pantolon mu ?

Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu

Güzel sesi, her giydiği olay olan sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen son konserindeki cesur ve sıradışı dekoltesiyle kendisini izleyenlere "iç çamaşırı mı, pantolon mu" dedirtti.

Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu - Resim: 1

Güzel şarkıcı Gülşen dün akşamki konserinde tercih ettiği kıyafetiyle yine gündemde.

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Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu - Resim: 2

Sıradışı bir tasarımdaki kostümüyle "pantolonla bile dekolte"si bulunan Gülşen sosyal medyada takipçilerine "iç çamaşırı mı yoksa pantolon mu" dedirtti.

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Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu - Resim: 3

İşte Gülşen'in o sıradışı dekoltesi:

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Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu - Resim: 4
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