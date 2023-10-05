Gülşen'in sıradışı dekoltesi olay oldu
Güzel sesi, her giydiği olay olan sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen Gülşen son konserindeki cesur ve sıradışı dekoltesiyle kendisini izleyenlere "iç çamaşırı mı, pantolon mu" dedirtti.
Güzel şarkıcı Gülşen dün akşamki konserinde tercih ettiği kıyafetiyle yine gündemde.
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Sıradışı bir tasarımdaki kostümüyle "pantolonla bile dekolte"si bulunan Gülşen sosyal medyada takipçilerine "iç çamaşırı mı yoksa pantolon mu" dedirtti.
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İşte Gülşen'in o sıradışı dekoltesi:
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