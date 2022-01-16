Gülşen'in ''transparan oryantali'' olay oldu: ''Vur dedik öldürdün sen de ama ya!''
Şarkıcı Ebru Polat, Gülşen'in olay olan transparan sahne kıyafeti için sosyal medyadan "vur dedik öldürdün ama ya" diye tepki verdi.
Gülşen Cahide'de sahneye çıktı ve 'külot' tartışmasını alevlendirdi.
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İzzet Yıldızhan'ın "Sahneye de külotla çıkmasınlar ya" demesinden sonra sahneye transparanla çıktı.
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Gülşen sahnede ayrıca kalça dansı yaparak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
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Gülşen'in bu cesur sahne kıyafetine dikkat çeken bir eleştiri de cesur dekolteleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Polat'tan geldi.
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