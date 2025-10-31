  1. Anasayfa
  4. Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevenlerini korkuttu. Rahatsızlığı nedeniye günlerdir hastanede tedavi gören Çetinkaya'ya ziyaretçi yasağı getirildi.

Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi

Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi

Yaklaşık 2 haftadır süren tedavisine rağmen fenalaşan Çetinkaya, hastalığının nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi

Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu duyurmuştu.

Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi

Gözyaşlarına boğularak hastalığının teşhis edilemediğini söyleyen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve doktorundan ziyaretçi yasağı geldiğini söyledi.

