Günlerdir hastanede yatan ünlü isim için ziyaretçi yasağı getirildi
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevenlerini korkuttu. Rahatsızlığı nedeniye günlerdir hastanede tedavi gören Çetinkaya'ya ziyaretçi yasağı getirildi.
Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 2 haftadır süren tedavisine rağmen fenalaşan Çetinkaya, hastalığının nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.
Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu duyurmuştu.
Gözyaşlarına boğularak hastalığının teşhis edilemediğini söyleyen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve doktorundan ziyaretçi yasağı geldiğini söyledi.
