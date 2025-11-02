Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu
Yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavi altında olan ve bu süreçte hastalığına teşhis konulamayan ve ateşi düşmeyen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya sonunda hastalığına teşhisin konulduğunu açıkladı.
Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu duyurmuştu.
Yaklaşık 2 haftadır süren tedavisine rağmen fenalaşan Çetinkaya, hastalığının nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.
Gözyaşlarına boğularak hastalığının teşhis edilemediğini söyleyen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve doktorundan ziyaretçi yasağı geldiğini söylemişti.
