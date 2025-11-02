  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu

Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu

Yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavi altında olan ve bu süreçte hastalığına teşhis konulamayan ve ateşi düşmeyen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya sonunda hastalığına teşhisin konulduğunu açıkladı.

Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu - Resim: 1

Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

1 / 7
Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu - Resim: 2

Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu duyurmuştu.

2 / 7
Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu - Resim: 3

Yaklaşık 2 haftadır süren tedavisine rağmen fenalaşan Çetinkaya, hastalığının nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

3 / 7
Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu - Resim: 4

Gözyaşlarına boğularak hastalığının teşhis edilemediğini söyleyen Çetinkaya, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı ve doktorundan ziyaretçi yasağı geldiğini söylemişti.

4 / 7