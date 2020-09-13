Gupse Özay’la evlenen Barış Arduç’tan bebek açıklaması
6 yıldır aşk yaşadığı Gupse Özay'la geçtiğimiz ay nikah masasına oturan oyuncu Barış Arduç, önceki gün Etiler trafiğinde görüntülendi.
6 yıldır aşk yaşadığı Gupse Özay'la geçtiğimiz ay nikah masasına oturan oyuncu Barış Arduç, önceki gün Etiler trafiğinde görüntülendi.
"Tatil bitti, işe döndük" diyen oyuncu Barış Arduç, "Evliliğimiz çok iyi gidiyor. 6-7 senelik birlikteliğimiz var. Zaten evli gibiydik. Yüzük takmak bizim de çok istediğimiz bir şeydi. Yüzük takmayı da sevdim biraz. Dediğim gibi hayatı paylaşmaya başlıyor olsak, sürprizleri olabilirdi ama biz yedinci yıla gireceğiz hayatı paylaşıyoruz, bir sürprizimiz yok birbirimize karşı, huyumuzu suyumuzu biliyoruz" diye konuştu.
"ENERJİMİZ OLURSA YAPARIZ" Sade bir düğün yaptıkları hatırlatılan Arduç, "O dönem öyle bir niyetimiz vardı. Aile büyükleri de gelemiyor diye konuşmuştuk, sanki her şey normalleşince bir düğün falan yapılır mı diye, zaman da geçtikçe o topa bir daha girilir mi, bir sürü insan başka bir organizsyon başka bir yorgunluk, tamamen enerjimizle alakalı enerjimiz olursa yaparız" dedi.