Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor

1985 yılında Kemal Sunal ile Müge Akyamaç'ın birlikte kamera karşısına geçtikleri ve bir Türk sineması klasiklerinden olan kahkaha dolu Gurbetçi Şaban, çekildikten sonra yıllar geçse de hala ekranlarda yayınlandığında en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başarıyor.