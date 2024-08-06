Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor
Türk sinemasının efsane ismi merhum Kemal Sunal ile birlikte başrollerini paylaştığı Gurbetçi Şaban adlı filmde Bahar karakterine hayat veren güzel Müge Akyamaç 60 yaşını devirmiş olsa da hala güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Müge Akyamaç.... Türkiye onu unutulmaz oyuncu Kemal Sunal'la birlikte başrolde rol aldığı Gurbetçi Şaban filmiyle tanımıştı...
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1985 yılında Kemal Sunal ile Müge Akyamaç'ın birlikte kamera karşısına geçtikleri ve bir Türk sineması klasiklerinden olan kahkaha dolu Gurbetçi Şaban, çekildikten sonra yıllar geçse de hala ekranlarda yayınlandığında en çok izlenen yapımlar arasında yer almayı başarıyor.
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Gurbetçi Şaban filminde "Bahar" karakteriyle akıllarda yer edinen Müge Akyamaç ise yıllar sonra ortaya çıktı.
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1985 yapımı "Gurbetçi Şaban" filminde "Bahar" karakterine hayat veren usta oyuncu Müge Akyamaç, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor.
İşte şimdilerde 61 yaşında olan Müge Akyamaç'ın son hali...
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