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  3. 04 Mart 2020 17:20

Güzel fenomenin cesedi bavulda çırılçıplak bulundu

Rus Instagram fenomeni Ekaterina Karaglanova, "Yatakta yetersizsin" dediği erkek arkadaşı tarafından katledildi. Güzel fenomenin cesedi çırılçıplak halde bavulda bulundu.

Güzel fenomenin cesedi bavulda çırılçıplak bulundu

Instagram fenomeni ve model Ekaterina Karaglanova, yeni sevgilisiyle lüks bir tatile çıkmak üzere olduğunu öğrenen kıskanç eski sevgilisi tarafından canice öldürüldü.

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Güzel fenomenin cesedi bavulda çırılçıplak bulundu

Korkunç olay, 24 yaşındaki model Ekaterina Karaglanova'nın çıplak cesedinin, bir bavulun içinde bulunmasıyla ortaya çıktı.

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Güzel fenomenin cesedi bavulda çırılçıplak bulundu

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Nikulinsky bölgesinde yaşayan Maxim Gareev, eski sevgilisi Ekaterina'nın cansız bedeni evindeki bir bavulun içinde bulununca, sosyal medya fenomenini öldürdüğünü itiraf etti.

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Güzel fenomenin cesedi bavulda çırılçıplak bulundu

Nikulinsky Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Gareev'in maksimum güvenlikli bir cezaevinde müebbet hapis yatacağı bildirildi.

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