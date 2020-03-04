Güzel fenomenin cesedi bavulda çırılçıplak bulundu
Rus Instagram fenomeni Ekaterina Karaglanova, "Yatakta yetersizsin" dediği erkek arkadaşı tarafından katledildi. Güzel fenomenin cesedi çırılçıplak halde bavulda bulundu.
Instagram fenomeni ve model Ekaterina Karaglanova, yeni sevgilisiyle lüks bir tatile çıkmak üzere olduğunu öğrenen kıskanç eski sevgilisi tarafından canice öldürüldü.
Korkunç olay, 24 yaşındaki model Ekaterina Karaglanova'nın çıplak cesedinin, bir bavulun içinde bulunmasıyla ortaya çıktı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın Nikulinsky bölgesinde yaşayan Maxim Gareev, eski sevgilisi Ekaterina'nın cansız bedeni evindeki bir bavulun içinde bulununca, sosyal medya fenomenini öldürdüğünü itiraf etti.