Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı

"ŞİMDİ ÇILGINCA BİR ŞEY YAPACAĞIM" Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Delevingne, şunları söyledi: Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin.