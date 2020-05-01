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  3. 01 Mayıs 2020 09:54

Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından "Şimdi çılgınca bir şey yapacağız" diyerek telefon numarasını paylaştı.

Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı

Salgına karşı eve kapanarak, gerekli tedbirleri elden bırakmayan Cara Delevingne, bu süreci arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor. 

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Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı

"ŞİMDİ ÇILGINCA BİR ŞEY YAPACAĞIM" Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Delevingne, şunları söyledi: Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin.

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Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı

27 yaşındaki model, videoyu yayınladıktan sonra merak içinde bekleyen takipçileri, kısa bir süre sonra gerçekten de Cara Delevingne'ın telefon numarasını paylaştığını gördü.

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Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı

Kendisi gibi karantinada olan ve zorluk çeken hayranlarıyla sohbet etmek isteyen Delevingne'e çok sayıda mesaj geldi. 

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