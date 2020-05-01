Cara Delevingne telefon numarasını sosyal medyadan paylaştı
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kendisini önlem amaçlı karantinaya alan İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medya hesabından "Şimdi çılgınca bir şey yapacağız" diyerek telefon numarasını paylaştı.
Salgına karşı eve kapanarak, gerekli tedbirleri elden bırakmayan Cara Delevingne, bu süreci arkadaşlarıyla birlikte geçiriyor.
"ŞİMDİ ÇILGINCA BİR ŞEY YAPACAĞIM" Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Delevingne, şunları söyledi: Herkese selam, umarım iyi ve güvendesinizdir. Bazılarınız biraz çılgın olduğumu biliyor, o nedenle şimdi çılgınca bir şey yapacağım. Telefon numaramı paylaşacağım, böylece bana mesaj atabilirsiniz. Beni takip edin.
27 yaşındaki model, videoyu yayınladıktan sonra merak içinde bekleyen takipçileri, kısa bir süre sonra gerçekten de Cara Delevingne'ın telefon numarasını paylaştığını gördü.