Güzel mankenin plaj keyfi kabusla bitti: Dalgalar yuttu, 3 gündür aranıyor
Genç model Diana Belyaeva, erkek arkadaşı ile sahilde yürürken dalgalara kapılması sonucunda denize sürüklenerek hayatını kaybetti. Korkunç olayın görüntüleri de ortaya çıktı.
Gelecek vaat eden 20 yaşındaki genç model Diana Belyaeva, Rusya'nın sahil beldesi Soçi'de deniz kenarında erkek arkadaşıyla yürüyüşe çıkmıştı. Genç çiftin yürüyüşü sırasında kaydedilen videoda, dev bir dalga ayaklarını yerden kesip genç kadını denize sürüklemeden önce romantik bir an paylaştıkları görülüyor.
Dalgalar şiddetle çifte çarparken, genç kadının, dalgalı denizde dengesini korumaya çalışarak ayağa kalkmaya çalıştığı görülüyor.
Panik içindeki erkek arkadaşı çaresizce onu denize sürüklenmekten kurtarmaya çalışırken, durum sadece birkaç saniye içinde şakalaşmadan ölüm kalım meselesine dönüşüyor.
Tüm çabalara rağmen genç kadın ayakta kalmayı başaramıyor ve dalgalar Diana'yı denize çekiyor.
Yerel yetkililer Diana'yı üç gün boyunca aradı ancak sonuç alınamadı. Raporlar onun öldüğünün varsayıldığını söylüyor.