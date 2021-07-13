Güzel mankenin ''yatak odası'' itirafı olay oldu

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını söyleyerek kendisini bu konuyla ilgili sert bir şekilde uyardıklarını da söyledi. Ünlü manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.