Güzel mankenin ''yatak odası'' itirafı olay oldu
Dünyaca ünlü model Heidi Klum bu kez 'yatak odası' itirafıyla gündemde.
Kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla gündem oldu.
48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır. Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir" dedi.
Sözlerini sürdüren Klum, "Ben yatakta oldukça çılgınım. Partnerimi bulutların üzerine çıkarmayı seviyorum" sözleriyle ağızları açık bıraktı.
48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını söyleyerek kendisini bu konuyla ilgili sert bir şekilde uyardıklarını da söyledi. Ünlü manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.