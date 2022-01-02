Güzel model, küvetteki çıplak pozlarıyla gündeme geldi
Amerikalı model Ireland Baldwin, gittiği lüks otelin küvetinde çektiği üstsüz fotoğraflarını ınstagramdan paylaşarak takipçilerinin deyim yerindeyse nefesini kesti.
Geçtiğimiz aylarda film çekimi sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmenini vuran ünlü aktör Alec Balwin'in model kızı Ireland Baldwin, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Baldwin, küvet pozuyla olay oldu.
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Model fotoğraflarında küvette tamamen çıplak bir şekilde kadraja bakarak poz verdi.
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Baldwin'in kaldığı otelin bulunduğu Amerika'nın Nashville şehri, genellikle ünlülerin yoğun iş temposundan kaçıp dinlenmeyi tercih ettikleri en gözde şehir olarak biliniyor.
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