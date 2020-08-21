Güzel oyuncu Amber Heard Kapadokya'da
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu Amber Heard, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti. Kapadokya'da çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini dile getirdi
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Amber Heard, İstanbul'un ardından Kapadokya'ya geçti.
Geçtiğimiz günlerde Kapalıçarşı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii, Mısır Çarşısı'na giden ve Boğaz turu yapan Heard, bu kez Kapadokya'yı gezdi.
Gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade eden Amber Heard, Kapadokya'da çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.