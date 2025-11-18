Güzel oyuncu Begüm Öner'in cesur hamilelik pozları olay oldu
Ekranların iki ünlü oyuncusu Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çifti bebeklerini kucaklarına almak için geri sayımlarına devam ederken, Begüm Öner'in sosyal medyada yayınladığı hamilelik pozları olay oldu.
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında nikah masasına oturup hayatlarını birleştirmişti.
Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Elvan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Begüm Öner şimdilerde annelik heyecanlı yaşıyor.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Begüm Öner hamilelik pozlarıyla gündeme geldi.
Öte yandan Begüm Öner'in hamilelik pozlarını eleştirileri engelleyebilmek için fotoğrafların altındaki yorumları da kapatması dikkat çekti.
