Güzel oyuncu Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu
Victoria's Secret markasının reklam çekiminde yer alan ve Halime Hatun karakteriyle Pakistan’da da yıldızı parlayan güzel oyuncu Esra Bilgiç'in Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri 12 milyon dolara ulaştı.
Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncu Esra Bilgiç sütyen reklamı için ceket giyince tepki çekmişti.
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Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Bilgiç iddialara göre reklam anlaşmasıyla paraya para demiyor.
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Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı darphaneye çevirdi.
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Saklambaç'ın iddiasına göre; Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para bastı.
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