Güzel oyuncu Funda Eryiğit'ten tecavüz itirafı
atv'deki Can Kırıkları dizisinde polis Zeynep İnan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu Funda Eryiğit, dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu
atv'deki Can Kırıkları dizisinde polis Zeynep İnan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu Funda Eryiğit, dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu
- Sette çok aksiyon sahnem yok. Zeynep'in uğradığı bir tecavüz ve bunu unutmak üzerine kendisine kurduğu bir hayat var. Fakat yıllar sonra o travmayla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor.
- Tecavüz sahnesini oynarken etkilendim. Kendimi kötü hissettim ama o ruh halini sonrasına taşımak akıl sağlığı için iyi olmuyor. Bir şekilde onu dengelemeye çalışıyorum.