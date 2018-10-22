SON DAKİKA
DEVLET BAHÇELİ'DEN FLAŞ AF AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ekim 2018 13:15

Güzel oyuncu Funda Eryiğit'ten tecavüz itirafı

atv'deki Can Kırıkları dizisinde polis Zeynep İnan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu Funda Eryiğit, dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu

Güzel oyuncu Funda Eryiğit'ten tecavüz itirafı

atv'deki Can Kırıkları dizisinde polis Zeynep İnan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan oyuncu Funda Eryiğit, dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu

1/ 9
Güzel oyuncu Funda Eryiğit'ten tecavüz itirafı

- Sette çok aksiyon sahnem yok. Zeynep'in uğradığı bir tecavüz ve bunu unutmak üzerine kendisine kurduğu bir hayat var. Fakat yıllar sonra o travmayla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor.

2/ 9
Güzel oyuncu Funda Eryiğit'ten tecavüz itirafı

- Tecavüz sahnesini oynarken etkilendim. Kendimi kötü hissettim ama o ruh halini sonrasına taşımak akıl sağlığı için iyi olmuyor. Bir şekilde onu dengelemeye çalışıyorum.

3/ 9
Güzel oyuncu Funda Eryiğit'ten tecavüz itirafı

- Canım Ailem'in üzerinden 10 yıl geçti ama hâlâ unutulmadı. Rolleri çıkarırken özel bir formülüm yok, daha çok o ruh halini anlamaya çalışıyorum. Empati kurduğum yerden bir bağ kurmaya çalışıyorum. O durum işe yarıyor olabilir.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM