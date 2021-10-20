Güzel oyuncu hastanelik oldu: ''Sen bunu hak ettin Bahar''
Önceki akşam bir davete katılan Bahar Şahin gecenin sonunda hastanelik oldu. Serumlu fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, ''Sen bunu hak ettin Bahar'' notunu düştü.
Bahar Şahin önceki akşam bir davete katıldı. Elbisesiyle dikkatleri üzerine toplayan güzel oyuncu, tüm gece eğlendi.
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Ancak dün öğle saatlerinde hastaneden serum fotoğrafı paylaştı.
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Genç oyuncu fotoğrafa, "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.
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Öte yandan geçen haftalarda bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürmüştü.
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