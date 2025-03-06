Güzel oyuncu Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılıyor
Show TV'nin 3 sezondur ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne yeni bir oyuncu daha geliyor.
Kızılcık Şerbeti’nin Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı senaryosu yeni hikâyelerle zenginleşiyor.
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Fenomen diziye yeni bir karakter geliyor. Buna göre, diziye ‘Beril’ karakteri katılacak.
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Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, rolü Elif Melda Yılmaz canlandıracak ve şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı tiyatrocu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) alt komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.
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Elif Melda Yılmaz daha önce “Kurtlar Vadisi”, “Aşkın Tadı” ve “Yargı” dizisinde rol almıştı.
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