  4. Güzel oyuncu TRT dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na katılıp, Çiçek Hatun'u oldu

Güzel oyuncu Merve Üçer Mehmed: Fetihler Sultanı'na transfer oldu

TRT 1'in sevilen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı'na Adem Bal, Alma Terziç Saraçoğlu ve Yılmaz Bayraktar'ın ardından genç ve güzel oyuncu Merve Üçer de katıldı...

Kaynak: Birsen Altuntaş
Ekranların en çok izlenen dizilerinden "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın kadrosu yeni oyuncularla güçlenmeye devam ediyor. 

Salı günü yeni bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katılmış, Adem Bal "Güzel Radu", Alma Terziç Saraçoğlu "Katarina" ve Yılmaz Bayraktar’ın "Stefan" karakterini canlandıracağı açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Miray Yapım imzalı dizinin ekibe bir de Çiçek Hatun karakteri katıldı.

Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı.

