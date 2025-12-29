Güzel oyuncu Merve Üçer Mehmed: Fetihler Sultanı'na transfer oldu
TRT 1'in sevilen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı'na Adem Bal, Alma Terziç Saraçoğlu ve Yılmaz Bayraktar'ın ardından genç ve güzel oyuncu Merve Üçer de katıldı...
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ekranların en çok izlenen dizilerinden "Mehmed: Fetihler Sultanı"nın kadrosu yeni oyuncularla güçlenmeye devam ediyor.
Salı günü yeni bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katılmış, Adem Bal "Güzel Radu", Alma Terziç Saraçoğlu "Katarina" ve Yılmaz Bayraktar’ın "Stefan" karakterini canlandıracağı açıklanmıştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Miray Yapım imzalı dizinin ekibe bir de Çiçek Hatun karakteri katıldı.
Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı.
