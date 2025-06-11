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  4. Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor

Adı Türkiye'nin en güzel oyuncuları listesinden inmeyen 42 yaşındaki Nesrin Cavadzade Pamir Pekin ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra sosyal medyadaki fiziğini sergilediği iddialı pozlarına yenilerini ekledi...

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor - Resim: 1

Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek olmuştu.

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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor - Resim: 2

 Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'den üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ikilinin mutluluğu kısa sürdü.

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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor - Resim: 3

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade bu sefer de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde.

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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade yaz tatilinden ''manken çatlatmaya'' devam ediyor - Resim: 4

Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 42 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken genç manken ve modellere de meydan okudu.

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