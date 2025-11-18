Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş 1 yıldır sakladığı gizemli aşkını sonunda ilan etti
Ekranların güzel oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, tam 1 yıldır gözlerden uzak yaşadığı aşkını sonunda ilan etti.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinde rol alan ünlü isim Nilsu Berfin Aktaş tam 1 yıl sonra sevgilisini sosyal medyadan açıklayaran ilan-ı aşk etti.
Güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevgilisiyle olan bir fotoğrafını ilk kez yayınlarken sevgilisinin adını da açıkladı.
Nilsu Berfin Aktaş yaptığı paylaşımla genç yapımcı Tolga Aykut ile 1 yıldır aşk yaşadığını duyurdu.
Ünlü oyuncu, sevgilisi Tolga Aykut el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayımladı. İşte Nilsu Berfu Aktaş'ın sevgilisi Tolga Aykut...
