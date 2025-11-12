Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın 4 arkadaşıyla gittiği restoranda ödediği hesap dudak uçuklattı
Ekranların güzel oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, konuk olduğu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Talk Show Perileri' adlı programda yaptığı 75 bin TL'lik hesap itirafıyla dikkat çekti.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizilerinde rol alan ünlü isim Nilsu Berfin Aktaş bu sefer de restoranda ödediği 75 bin TL'lik hesapla gündemde.
Nilsu Berfin Aktaş, komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Talk Show Perileri' adlı programına konuk oldu.
Güzel oyuncu Aktaş, Yenenler'in "Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna verdiği yanıtla duyanları şaşırttı.
Genç oyuncu 4 arkadaşıyla gittiği bir mekanda 75 bin TL'lik hesap ödediğini söyledi.
