Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın 4 arkadaşıyla gittiği restoranda ödediği hesap dudak uçuklattı

Ekranların güzel oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, konuk olduğu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Talk Show Perileri' adlı programda yaptığı 75 bin TL'lik hesap itirafıyla dikkat çekti.

Nilsu Berfin Aktaş, komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Talk Show Perileri' adlı programına konuk oldu.

Güzel oyuncu Aktaş, Yenenler'in "Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?" sorusuna verdiği yanıtla duyanları şaşırttı.

Genç oyuncu 4 arkadaşıyla gittiği bir mekanda 75 bin TL'lik hesap ödediğini söyledi.

