Güzel oyuncu, yönetmen sevgilisi ile nikah masasına oturdu

ATV ekranlarında yayınlandığı döneme damgasını vuran Kırgın Çiçekler'in "Feride"si İpek Karapınar yönetmen sevgilisi Ali Balcı ile dünyaevine girdi.

Güzel oyuncu, yönetmen sevgilisi ile nikah masasına oturdu - Resim: 1

Kırgın Çiçekler, Nöbet, Destan, Kuruluş Osman, Kara Ağaç Destanı ve Bir Zamanlar İstanbul gibi ekranlara damgasını vuran pek çok projede rol alan ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Balcı nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin düğününe meslektaşları ve yakınları katıldı; mutluluk kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

