Güzel oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
2006 yılından bu yana rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Yüsra Geyik sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Yüsra Geyik, bir dergi çekimi için objektiflerin karşısına geçti.
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Güzel oyuncu cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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